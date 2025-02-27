حياة كريمة بالدقهلية.. تطوير وتأهيل 29 وحدة ومركز طب أسرة بمواصفات حديثة

الدقهلية شريف الديب

أطلقت مبادرة " حياة كريمة " بهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية والمهمشة بمختلف المحافظات المصرية.

في محافظة الدقهلية، شهد القطاع الصحي تطورًا كبيرًا ضمن هذه المبادرة الرئاسية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الصحية التي أسهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين. وقد شهدت قري شربين تطور كبير فى هذا الملف

الإنجازات الصحية في إطار المبادرة:



1. تطوير الوحدات الصحية:

تم تطوير وإعادة تأهيل 29 وحدة ومركز طب أسرة بمواصفات حديثة.

تجهيز الوحدات بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المدربة.



2. إنشاء مستشفيات جديدة:

إنشاء مستشفى مركزي بمدينة شربين بسعة 250 سريرًا، لتقديم خدمات طبية متخصصة للمواطنين.

تحديث وتطوير مستشفيات قائمة لتواكب المعايير الصحية العالمية.

3. نقاط الإسعاف:

زيادة عدد نقاط الإسعاف في القرى المستهدفة لتقليل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ.

توفير سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

4. القوافل الطبية:

تنظيم قوافل طبية متكاملة تجوب القرى المستهدفة لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني.

توفير أدوية مجانية وإجراء عمليات جراحية للمواطنين غير القادرين.

بلغت نسبة تنفيذ مشروعات القطاع الصحي في الدقهلية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة حوالي 98%، مما يعكس الالتزام بسرعة ودقة التنفيذ.

تم تخصيص استثمارات تجاوزت 2.5 مليار جنيه لدعم مشروعات الصحة بالمحافظة.

ولمواجهة التحديات فى تلك المناطق إطلاق برامج تدريب وتأهيل للكوادر الطبية.



تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الصحية لدعم الخدمات المقدمة.



وانعكس ذلك على المواطنين، حيث تم تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لأكثر من مليون مواطن في القرى المستهدفة.

توفير خدمات طبية متكاملة بالقرب من أماكن إقامتهم، مما يقلل الحاجة إلى السفر للمراكز الحضرية.

رفع وعي المواطنين بأهمية الوقاية والعلاج من خلال حملات التوعية.



ساهمت مبادرة "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي بمحافظة الدقهلية. من خلال المشروعات الصحية الطموحة، أصبحت الخدمات الصحية أكثر شمولًا وتطورًا، مما يعكس رؤية القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة في القرى المصرية.