اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2025 12:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حماس تؤكد استعدادها لدخول مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار

الخميس، 27 فبراير 2025 12:04 م
حماس تؤكد استعدادها لدخول مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار غزة
أ ش أ

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جددت حركة حماس، اليوم الخميس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدة استعدادها لدخول مفاوضات المرحلة الثانية .


وذكرت حماس - في بيان لها -"لقد قطعنا الطريق أمام مبرّرات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية" .. نجدّد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده، كما نؤكّد استعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق".


وكانت حركة حماس قد سلمت الليلة الماضية رفات أربعة إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق سراح الدفعة السابعة من الاسرى الفلسطينيين وفق المرحلة الاولى لوقف إطلاق النار







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