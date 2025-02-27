حفتر يلتقي ماكرون فى الإليزيه لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

وكالات

وصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، حيث بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستجدات في ليبيا.

وعقد الجانبان اجتماعا موسعا داخل القصر الرئاسي، ناقشا خلاله تطورات العملية السياسية الليبية وسبل دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتحقيق تسوية شاملة للأزمة الليبية.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية المرتبطة بالملف الليبي، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين باريس وطرابلس بما يخدم المصالح الثنائية.

وأكد الرئيس الفرنسي خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه القوات المسلحة الليبية في الحفاظ على استقرار البلاد، مشيدا بـ"جهود المشير حفتر في تعزيز الأمن الداخلي".

كما شدد على التزام فرنسا بدعم ليبيا في مسارها نحو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وتأتي هذه الزيارة في ظل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى دفع عجلة التسوية السياسية في ليبيا، وسط تحديات أمنية وسياسية متصاعدة.