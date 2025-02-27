بتخفيضات تصل لـ30 % .. محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلا رمضان" بأرض الملاعب

أسيوط -هيثم البدرى

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، معرض "أهلاً رمضان" بأرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ضمن سلسلة المعارض التي يجري افتتاحها في إطار استعدادات المحافظة لإستقبال شهر رمضان المبارك لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار والجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، من السلع الغذائية الرئيسية مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة، بالإضافة إلى اللحوم البلدية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25 : 30 % .

رافق المحافظ خلال الإفتتاح عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وخميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية .

و افتتح محافظ أسيوط معرض "أهلا رمضان" بأرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالتعاون من مديرية التموين والتجارة والذي يضم السلع الغذائية المتنوعة (السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الدقيق، والبلح، ومنتجات الألبان، والجبن، والحلويات بأنواعها) واللحوم البلدية الطازجة وغيرها من المنتجات التي يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 30 %بمقارنة بمثيلاتها في الأسواق، كما تفقد قسم الملابس الجاهزة والمنسوجات ومنتجات عسل النحل.

وقدم محافظ أسيوط، الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في تنظيم المعرض لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام لافتاً إلى إستمرار افتتاح المزيد منها بالمراكز والقرى والأحياء بالتعاون مع كافة الجهات ومنها الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومديريات التموين والتربية والتعليم والزراعة والغرفة التجارية وغيرها وكذا الجمعيات الأهلية والأحزاب من أجل توفير السلع المتنوعة للمواطن بكميات وبتخفيضات متميزة على مستوى المحافظة مؤكداً على ضرورة استمرار الجهود لمراقبة الأسواق والأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين مع زيادة الطلب على السلع خلال شهر رمضان المعظم.