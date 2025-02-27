انقطاع المياه بمدينة الأقصر والشركة تعلن أماكن تواجد سيارات مياه الشرب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الأقصر قطع المياه لليوم الثانى على التوالى نتيجة حدوث كسر بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل التابع لمحطة 3 صرف صحى، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن أماكن نشر سيارات مياه صالحة للشرب بمدينة الأقصر والمراكز والمناطق التابعة لها في الوقت الحالي.

وشملت مواقع توفير مياه الشرب لأهالى مدينة الأقصر، ما يلي:- (بندر الأقصر البياضية - المجزر بالحبيل - منطقة السلخانة - المخبز الآلى المستشفى الدولى - منطقة حوض 18 - بجوار الرقابة الإدارية ومكتبة مصر العامة - بجوار الوحدة الصحية بنجع الخطباء - نجع الطويل بجوار جامع الوحلات - منطقة شارع كليوباترا - منطقة شرق السكة بجوار مسجد عبد الله بن مسعود - بجوار قرية سيدى المنصور - منطقة كنيسة العذراء - العوامية بجوار الجامع الكبير - المنشية بجوار نادى المعلمين).

فيما تابع المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال إصلاح خط الصرف الصحي بنجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضية، ووجه المحافظ خلال مباشرته لأعمال الإصلاح في موقع الكسر، بتكثيف الجهود وسرعة إنهاء أعمال الإصلاح لضمان عودة ضخ المياه في اقرب وقت مطمئناً الأهالي والمواطنين بشأن عودة ضخ المياه إلى المنازل في أسرع وقت.

وتجري أعمال الإصلاح بالموقع على قدم وساق، حيث يتسابق الجميع لإنهاء الأزمة وعلي رأسهم محافظ الأقصر وسط حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وقيادات شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وعمال ومهندسي شركة المياه ومجلس مدينة البياضية.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن بدء عمليات قطع المياه عن مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 3 عصر أمس وحتى الآن، ويجرى الإنتهاء من أعمال الإصلاح بخط صرف صحى 1000مم بمنطقة الحبيل والذى قد تعرض لكسر مفاجئ ظهر اليوم، حيث تقدمت الشركة بالاعتذار للمواطنين عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، حيث تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.



توفير سيارات مياه بمدينة الأقصر



شركة المياه تعلن أماكن تواجد سيارات مياه الشرب بالأقصر



شركة المياه تعلن أماكن تواجد سيارات مياه الشرب