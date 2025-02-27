انتشار شوادر بيع البلح والياميش بشوارع الدقهلية.. الكيلو يبدأ بـ15 جنيهًا (صور)

الدقهلية شريف الديب

تشهد محلات بيع البلح والياميش بمحافظة الدقهلية حركة تجارية نشطة، حيث يُقبل المواطنون على شراء هذه المنتجات الأساسية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من المائدة الرمضانية، ويعتبر البلح والياميش من العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بالطاقة، خاصة خلال الصيام.

تتنوع أصناف البلح والياميش في الأسواق، ومن أشهر الأنواع:



البلح: يشمل أنواعًا متعددة مثل السكري، المجدول، الزغلول، والبرحي، حيث يختلف كل نوع في الطعم والقوام ومستوى الحلاوة. وهناك اسماء تسويقية يتم إطلاقها على البلح كل عام وذلك لجذب الاهالي للشراء

الياميش: يشمل المكسرات والفواكه المجففة مثل الزبيب، القراصيا، المشمشية، التين المجفف، جوز الهند، والبندق، وهي مكونات تُستخدم في تحضير الحلويات والمشروبات الرمضانية.

تنتشر محلات بيع البلح والياميش، في الفترة التي تسبق رمضان، حيث تنتشر محلات بيع البلح والياميش في الأسواق الشعبية والمولات التجارية، حيث تُعرض المنتجات في أكشاك خاصة أو داخل المحال التجارية الكبرى.

ومن أشهر الأسواق التي تشتهر ببيع الياميش في المنصورة ميدان الطميهي و شارع العباسي، ميدان الشيخ حسانين، حيث ينتشر تحار البلح القادمين من صعيد مصر، ويتم انشاء شوادر كبيرة لبيع الجملة وللتجار الصغار أسعار البلح والياميش.

تختلف الأسعار حسب جودة المنتج ونوعه، إذ تتأثر بعوامل مثل العرض والطلب، والاستيراد، والمواسم الزراعية. وفي السنوات الأخيرة، شهدت أسعار الياميش ارتفاعًا ملحوظًا بسبب تقلبات الأسواق العالمية وزيادة تكلفة الاستيراد، ومع ذلك، توفر بعض المحال عروضًا وتخفيضات لجذب المستهلكين.

وبدأ هناك اعتماد على المنتجات المحلية وتراوحت اسعار البلح هذا العام من 15 جنية الي 50 جنية

و يزداد إقبال المواطنين على شراء البلح والياميش مع اقتراب رمضان، حيث تعتبر هذه المنتجات من العادات الغذائية الراسخة في المجتمعات الإسلامية.

وتحرص الأسر على تخزينها بكميات مناسبة لاستخدامها طوال الشهر في تحضير العصائر والحلويات الرمضانية.

تمثل محلات بيع البلح والياميش مظهرًا تقليديًا من مظاهر الاستعداد لرمضان، حيث تعكس الأجواء الاحتفالية للشهر الكريم.

ورغم التحديات الاقتصادية، يظل البلح والياميش من المكونات الأساسية التي لا تخلو منها موائد الإفطار والسحور، ليبقى رمضان شهر الخير والبركة.



انتشار شوادر البلح في الدقهلية



انتشار شوادر البلح في الدقهلية



انتشار شوادر البلح في الدقهلية



انتشار شوادر البلح في الدقهلية