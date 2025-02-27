اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2025 07:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: دراما رمضان 2025 نجوم لامعة ومسلسلات متنوعة تعرض تجارب متفردة

الخميس، 27 فبراير 2025 07:22 م
اليوم السابع: دراما رمضان 2025 نجوم لامعة ومسلسلات متنوعة تعرض تجارب متفردة عدد اليوم السابع الصادر غدًا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: دراما رمضان 2025 نجوم لامعة فى مسلسلات متنوعة تعرض تجارب متفردة.
 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:


نتنياهو يرضخ للضغوط الدولية ويسلم 620 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل.. الفصائل تسلم جثث 4 رهائن.. وعائلات القتلى الإسرائيليين يلقون باللوم على الحكومة.. وتبادل نيران بين الاحتلال وفلسطينيين بالضفة الغربية
 

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى التطورات فى غزة وسوريا وتحضيرات القمة العربية 4 مارس

وزير التموين يتابع استعدادات شهر رمضان ويوجه بتشديد الرقابة على السلع والمخابز
 

النقابات العمالية: حزم الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس استجابة الحكومة لمطالب العمال

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسى التطورات فى غزة وسوريا وتحضيرات القمة العربية 4 مارس
 

رئيس الوزراء: نعمل على سرعة الانتهاء من تطوير ميناء السخنة ودخوله الخدمة قريبا

 


 

 







مشاركة

دراما رمضان 2025

ميناء السخنة

حزم الحماية الاجتماعية

غزة

سوريا

وزير التموين

نتنياهو

مسلسلات رمضان

رئيس الوزراء






الرجوع الى أعلى الصفحة