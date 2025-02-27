المحافظ ووزير الشباب يشهدان ختام مهرجان الاسماعيلية للهجن.. صور

الإسماعيلية-صبرى غانم

شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووفود من دول الإمارات والسعودية والأردن وكبار وعواقل القبائل المصرية ختام مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين.

وانطلقت امس الأربعاء، فعاليات اليوم الأول لمهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين وسط حشد كبير من كبار رموز وشيوخ وعواقل القبائل العربية والقيادات التنفيذية، والتى أقيمت بمنطقة وصلة سرابيوم أبوسلطان طريق 30 يونيو، وتشارك فيه هذا العام ثلاثة دول عربية السعودية والإمارات والأردن وممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.

وأشار الشيخ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصرى للهجن إلى أن برنامج اليوم الأول للسباقات، تضمن تنظيم عدة أشواط للسباق بين الهجن المشاركة من إجمالى عدد الأشواط التى تشملها المسابقة على مدار اليومين، والتى تبلغ 20 شوطًا منها 4 أشواط سباق المفاريد لمسافة 1500 متر و4 أشواط سباق لبانة لمسافة 3 كيلومترات.

وأضاف أنه تم استئناف المسابقات اليوم الخميس بإجمالي عدد أشواط اليوم الثاني 11 شوطا بداية من الشوط الأول سباق حجايج لمسافة 4 كيلومترات، وشوط لسباق جزعان لمسافة 4 كيلومترات، وشوط لسباق فناية لمسافة 4 كيلومترات، وشوط ناب لمسافة 4 كيلومترات.

وأضاف الشيخ عيد أنه تم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى والفائزة بنتائج الأشواط بعدد من الكؤوس وجوائز مالية، مشيرًا إلى أنه اقيم عدد من الحفلات البدوية وحفلات السمر مساء امس الأربعاء هذا إلى جانب إقامة عدد من المعارض البدوية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم ومساندة هذا المهرجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان بالشكل اللائق باسم مصر والإسماعيلية عالميا وإقليميا، موضحا أن المهرجان يساهم في جذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى الدول التي شاركت من قبل بالمهرجان، ما يعزز حركة السياحة ويخلق فرصًا اقتصادية لأبناء المحافظة، كما سيعمل على إبراز أهمية الرياضة كأداة لتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

جديرًا بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين اقيم خلال يومي 26 و27 فبراير الجارى وكانت قد انطلقت أول دورته عام 1995، واستمر حتى عام 2010 وتوقف بعد ثورة يناير، ثم أُعيد تنظيمه عام 2014 واستمر حتى 2020 ثم توقف فترة جائحة كورونا حتى قرر محافظ الإسماعيلية عودة المهرجان هذا العام في دورته العشرين.

وشهد اليوم الخميس، وهو اليوم الثاني من المهرجان، مراسم تتويج الفائزين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.



استعدادات-الهجن-للسبق



جانب-من-الهجن-المشاركة-_1



جانب-من-الهجن-المشاركة-في-السباق



جانب-من-السباق



جانب-من-تكريم-الفائزين-