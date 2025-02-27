اليوم السابع
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الطقس اليوم الخميس 27-2-2025 فى المنوفية.. بروده شديدة فى الجو

الخميس، 27 فبراير 2025 11:00 ص
الطقس اليوم الخميس 27-2-2025 فى المنوفية.. بروده شديدة فى الجو طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 27-2-2025، طقس غير مستقر بروده شديدة فى الجو وغيوم بسماء المحافظة ، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية ،أن يشهد اليوم الخميس 27 فبراير 2025، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة  ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق.







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