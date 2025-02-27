التمور تغزو أسواق قنا قبل رمضان.. السكوتى والبارتمودى أشهر الأنواع.. صور

قنا صابر سعيد

أشكال وأنواع عديدة متراصة جنبا إلي جنب في سوق مدينة قنا تهل من خلالها روائح شهر رمضان الذي لا غنى عن التمور به خلال الشهر، وتتميز محافظات الصعيد ومنها قنا والأقصر وأسوان بزراعة النخيل وإنتاج التمر المجفف الذي يتم جمعه عن طريق تجار عملوا فيه على مدار سنوات عديدة وحافظوا على تواجده.

ومن الجمع إلي المسطاح ومنه التخزين في أجولة من الخيش والتوزيع على التجار يباع في الأسواق بعد مراحل التجفيف ووضعه تحت أشعة الشمس حتى يصبح جاهز للبيع والبقاء لأطول فترة ممكنة دون أن يتلف أو تقل جودته، ليصل إلي الزبائن من خلال الأسواق قبيل شهر رمضان وبالتحديد مع قدوم شهر رجب ليستمر البيع حتى انتهاء شهر رمضان.

وتمتلك محافظة قنا مزارع نخيل تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالي 3 آلاف نخلة، و 15 فدانا بالنخيل البارحي بإجمالي 1000 نخلة، و150 فدانا منزرعة بالنخيل السيوي والرطب بإجمالي 1500 نخلة بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية، ويتم توزيع إنتاجه على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.

قال محمد حجاج، تاجر تمور، إنه يعمل في مجال بيع التمور منذ 10 أعوام قبل بداية شهر رمضان ومنذ بداية شهر رجب يجهز كميات عن طريق شراء أنواع عديدة من التمور بمراكز في محافظة أسوان مثل إدفو وكوم أمبو.



وأوضح حجاج، أن هناك أكثر من 40 نوعا معروضين للزبائن بمختلف الأحجام والأسعار تبدأ من 30 جنيها للكيلو باختلاف الأنواع، ومنها "الملكابى والبارتمودى والقنديلة والسكوتي" وهي من أجود الأنواع التي يقبل على شرائها الزبائن وتتميز بها محافظة أسوان، أما عن الشراء يتم عن طريق تجار يثق فيهم وفي جودة ما يقدم للزبائن.

وأشار حجاج، إلي أن أسعار العام الحالي لم تختلف عن الماضي بأنواع التمور المختلفة ويتواجد كميات كبيرة معروضة في الأسواق قبل بداية شهر رمضان.



أشهر أنواع التمور بقنا



أنواع تمور في الأسواق



بيع تمور بقنا



تاجر تمور بقنا