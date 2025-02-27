استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كوبري الشاملة ببنى سويف.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

تفقد السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف اللواء سامي علام سير الأعمال بالمرحلة الأولى من مشروع كوبري الشاملة، الجاري تنفيذه أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية بمدينة بني سويف، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، ضمن جهود المحافظة لتحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام، مع إضفاء لمسة حضارية على مداخل ومخارج المدينة، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

يتكون المشروع من كوبريين للسيارات وكوبري للمشاة، حيث يمتد الكوبري الأول من شارع بورسعيد صعودًا أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد وصولًا إلى شارع سعد زغلول، فيما يبدأ الكوبري الثاني من أمام مديرية الصحة بشارع سعد زغلول، ثم يتفرع إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية نحو شوارع: صلاح سالم، بورسعيد، وسعد زغلول، إضافة إلى إنشاء كوبري مشاة أعلى مزلقان عزمي، لتسهيل حركة المواطنين وضمان سلامتهم.

وخلال جولته، التي رافقه فيها المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، ومسؤولو فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والشركة المنفذة للمشروع، استعرض السكرتير العام المساعد الموقف التنفيذي لمكونات المشروع، ومعدلات الإنجاز، وخطة العمل خلال المرحلة القادمة، مشددًا على ضرورة تكثيف وتيرة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة في ظل الأهمية المرورية والحيوية للمنطقة.

أكد اللواء سامي علام توجيهات المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لسير الأعمال، وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع تذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل، لا سيما التنسيق المستمر مع شركات المرافق (المياه – الكهرباء – الغاز – الري – السكة الحديد)، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور والوحدة المحلية لضمان عدم تأثر الحركة المرورية سلبًا بالمشروع، مع اتخاذ كافة التدابير لتخفيف الأثر على المواطنين، لا سيما أن المنطقة تشهد حركة مرورية مكثفة لوجود منشآت تعليمية، طبية، وخدمية حيوية.

ويعد كوبري الشاملة أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعكس رؤية المحافظة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز شبكات الطرق، وتحقيق انسيابية مرورية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية في بني سويف.