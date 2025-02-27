استخراج 13 جنيها معدنيا من معدة طفل بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

نجح فريق طبي بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، من استخراج 13 جنيهًا معدنيًا من معدة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بعد أن حضر إلى قسم الاستقبال وهو يعاني من ألم أثناء البلع.

وقد أظهرت الأشعة على الصدر وجود عملة معدنية في المريء مما استدعى عرض الحالة على محمد عز أستاذ الجهاز الهضمي ورئيس الوحدة الذي قرر إجراء منظار لاستخراج العملة المعدنية بسبب تأثيرها على قدرة الطفل على البلع.

أجري المنظار تحت إشراف أحمد مجاهد أستاذ الجهاز الهضمي وشرين الزيني أستاذ مساعد الجهاز الهضمي وإسراء زينهم مدرس مساعد بالوحدة.

تفاجأ الفريق الطبي بقيادة أحمد حسن الحاصل على الدبلومة المهنية للجهاز الهضمي بوجود عدد كبير من الجنيهات المعدنية في معدة الطفل بلغ عددها 13 جنيهًا حيث تم استخراجها جميعًا بأمان باستخدام المنظار دون حدوث أي مضاعفات.

أشاد أشرف الشرقاوي مدير عام مستشفى الأطفال بجهود وحدة الجهاز الهضمي مؤكدًا أنها من الوحدات الطبية المتميزة على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات متخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد للأطفال خاصة في منطقة الدلتا.



13 جنيهًا معدنيًا بمعدة طفل



استخراج 13 جنيهًا معدنيًا من معدة طفل



