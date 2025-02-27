إنهاء فرش مساجد الرحمن وفاطمة الزهراء وعمر بن الخطاب بالأقصر قبل شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ على صديق عمر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إنتهاء رجال المديرية من فرش عدد من المساجد حول مدن وقرى الأقصر، وذلك لخدمة المصلين والمواطنين قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والإجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من تعمير بيوت الله، والإهتمام بها مبنى ومعنى تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على إنه خلال الأيام الماضية تشرفت إدارة أوقاف القرنة بقيادة الشيخ حسان محمد عبد القادر مدير إدارة أوقاف القرنة، بالعمل على فرش مسجد الرحمن بالقرنة الجديدة، ومسجد فاطمة الزهراء بالقرنة، بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة لخدمة المصلين قبل الشهر الكريم.

فيما شهدت إدارة أوقاف الطود شرق المحافظة، الإنتهاء من أعمال فرش مسجد عمر بن الخطاب بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة، حيث توجه الشيخ محمد عبدالعزيز خضري محمد مدير إدارة أوقاف الطود، بالشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد، وذلك بتعليمات الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل مديرية أوقاف الأقصر، وبرعاية الشيخ الطيب محمد حسان محمد مدير عام الدعوة والدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الأقصر.

وكانت قد افتتحت مديرية أوقاف الأقصر، مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد التيسير بمدينة إسنا، وذلك إعماراً لبيوت الرحمن وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على صيانة وعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وبتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية الشيخ على صديق أمير مدير مديرية أوقاف الأقصر، وتحت إشراف الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية.



أعمال فرش مسجد الرحمن بالقرنة الجديدة بالسجاد الجديد



أعمال فرش مسجد فاطمة الزهراء بالقرنة بأوقاف القرنة



عمليات فرش مسجد الرحمن بالقرنة الجديدة بالسجاد الجديد



فرش مسجد الرحمن بالقرنة الجديدة بالسجاد الجديد



فرش مسجد عمر بن الخطاب بإدارةأوقاف الطود