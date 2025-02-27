إقبال المواطنين علي شراء اللحوم بسعر 260 جنيه بالدقهلية..فيديو

الدقهلية -محمد الحبشي

تستمر المبادرات الرئاسية في دورها، لإستهداف توفير كافة السلع أمام المواطنين بأسعار مخفضة، حيث شهدت مدن وقري محافظة الدقهلية، اليوم توافد من المواطنين علي سيارات بيع اللحوم البلدي المخفضة بسعر 260 جنيه، من خلال مبادرة" هنجيلك لحد عندك" التي أطلقها محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتخفيف العبئ عن المواطنين

واطلق محافظ الدقهلية، المبادرة بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري بالدقهلية، ووضع خطة لتغطية المحافظة كاملة، عن طريق تحريك سيارات يوميا والوصول الي قري ومدن جديدة يوميا، لتغطية المحافظة كاملة ووصول اللحوم الي جميع المواطنين



وتهدف المبادرة إلى توفير اللحوم المدعومة للمواطنين في أماكن إقامتهم، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، من خلال توفير المسافات عليهم والوصول الي المراكز والقرى، حيث تشهد المبادرة إقبال وتوافد كبير من المواطنين منذ اليوم الأول لإنطلاقها



اقبال المواطنين علي شراء اللحوم البلدي المخفضة



بيع لحوم بلدي للمواطنين بسعر مخفض



جانب من بيع اللحوم البلدي للمواطنين



لحوم بلدي طازه ب260 والسيارات تجوب محافظة الدقهلية