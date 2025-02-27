إزالة 27 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز منفلوط وحى غرب أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 27 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز منفلوط وحي غرب وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 للازالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ ،أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمود نجار رئيس المركز تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بنطاق المركز منهم 25 حالة تعدي بالمباني على أملاك دولة تابعة للري بمساحة 1325 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة ملك الإصلاح الزراعي بمساحة 125 متر مربع فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لحي غرب بقيادة ممدوح جبر رئيس الحي بإزالة حالة تعدي بالمباني على أرض زراعية بنطاق الحي وذلك في وجود قوة أمنية وبمشاركة نواب المركز والحي ومسئولي الازالات وأملاك الدولة والإدارة الزراعية بمنفلوط وحي غرب وجهات الولاية وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد أبوالنصر ،على عدم التهاون في حق الدولة والشعب وإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

