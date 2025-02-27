أوقاف الغربية تسلم 4 أطنان لحوم إطعام للتضامن الاجتماعى

الغربية مصطفى عادل

سلم الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، 4 أطنان من لحوم صكوك الإطعام إلى شيخ العرب طنطاوي وكيل مديرية التضامن بالغربية نائباً عن حسناء أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي وإيصال الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برنامج صكوك الإطعام ، الذي يُعد أحد أبرز المبادرات المجتمعية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع المصري, وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أشاد اللواء محمد أنور السكرتير العام للمحافظة، بجهود وزارة الأوقاف في مشروع لحوم صكوك الإطعام ودقته وجودة اللحوم ومستوى الأداء في مختلف جوانبه، ومن أهمها مراعاة البعد الإنساني للمشروع، وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

كما ثمّن شيخ العرب طنطاوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، هذه المبادرة التي تؤكد التعاون بين مؤسسات الدولة لحماية الأسر الأولى بالرعاية ، مشيراً إلى أن عملية التوزيع تتم بكل شفافية ومراعاة الضوابط المحددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.