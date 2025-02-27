أمنك رسالتنا..الجاهزية من قلب وزارة الداخلية قفزة إلى المستقبل

كتب محمود عبد الراضي

في مشهد يعكس الانضباط والتأهب، يظهر مقطع فيديو وثق اصطفاف قوات الشرطة داخل وزارة الداخلية، حيث تتبدى معالم الجاهزية العالية للتعامل مع أي طارئ، رغم الزمان والمكان.

الأفراد الذين يحيط بهم الحزم والاحترافية، يبدو عليهم الاستعداد الكامل لمواجهة أي تحدٍ قد يطرأ.

ولم يكن هذا الاستعداد وليد اللحظة، بل هو نتاج تطوير شامل على مستوى الأفراد والمعدات فقد شهدت وزارة الداخلية في الجمهورية الجديدة نقلة نوعية، سواء على صعيد العناصر البشرية المدربة بأعلى المعايير، أو من خلال الدعم التكنولوجي الذي أمدت به الوزارة قواتها، مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات بكفاءة واحتراف.

تعد هذه الخطوة جزءًا من التطور المستمر الذي يشهده القطاع الأمني في مصر، وهو ما يعكس العزيمة الصادقة نحو بناء دولة حديثة تتمتع بالاستقرار والأمن.