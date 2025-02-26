وزير الدفاع السعودى يبحث مع مسؤولين أمريكيين "مواجهة التحديات المشتركة"

وكالات

بحث وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو في واشنطن، رؤية المملكة والولايات المتحدة لـ"مواجهة التحديات المشتركة"، بما يسهم في "تحقيق الأمن والسلم الدوليين".

وقال الأمير خالد بن سلمان على منصة "إكس"، إنه استعرض مع روبيو "العلاقات التاريخية السعودية-الأمريكية، ورؤية بلدينا الصديقين لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبحثنا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها".

واستعرض وزير الدفاع السعودي، في وقت سابق الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكى مايك والتز، أوجه "العلاقات الإستراتيجية السعودية-الأمريكية"، و"آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه".

وقال وزير الدفاع السعودي على منصة "إكس": "سعدت بلقاء صديقي مستشار الأمن القومي الأمريكى مايكل والتز. استعرضنا أوجه العلاقات الإستراتيجية السعودية الأمريكية، وآفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه بما يحقق تطلعات قيادتي بلدينا الصديقين".

والاثنين، بحث وزير الدفاع السعودي مع نظيره الأمريكى بيت هيجسيث، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية والدولية.

وقال الأمير خالد بن سلمان في منشور على منصة "إكس"، بعد لقائه نظيره الأمريكى: "أكدنا خلال اللقاء روابط الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وبحثنا سبل تعزيزها وتطويرها في المجال العسكري والدفاعي، واستعرضنا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، أن هيجسيث أكد خلال لقائه مع الأمير خالد بن سلمان على "الشراكة الدفاعية الهامة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية"، وتعهد الجانبان "بتعميق وتوسيع هذه العلاقة، بما يتفق مع مصالح البلدين، باعتبارها ركيزة للأمن والازدهار المشتركين".

ورحب هيجسيث برؤية نظيره السعودي بشأن "مجموعة من الأولويات الثنائية والإقليمية والعالمية"، فيما أكد التزام الرئيس دونالد ترمب "بمنع إيران من تطوير سلاح نووي، والعمل مع الشركاء في القضاء على قدرات الحوثيين التي تهدد الأمن والتجارة الإقليمية".

وشدد الوزير الأمريكى، على أهمية الحفاظ على "التوافق الثنائي بين القوات الأمريكية والسعودية باعتباره استثماراً في الأمن والاستقرار الإقليمي".

واتفق الوزيران على البقاء على اتصال وثيق، فيما قبل الوزير هيجسيث دعوة الأمير خالد بن سلمان لزيارة المملكة في المستقبل القريب.

تأتي الزيارة بعد أن استضافت المملكة في الآونة الأخيرة مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة، وروسيا لمناقشة الحرب في أوكرانيا، واستعادة العلاقات الثنائية بشكل عام.