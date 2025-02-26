نادى الأسير: الاحتلال يسعى لإلغاء أى فرص لتحقيق سلام يقوم على حل الدولتين

رام الله (أ ش أ)

قال المستشار الإعلامى لنادى الأسير الفلسطينى، حسن عبد ربه، إن الاحتلال الإسرائيلى يسعى لإلغاء أى فرص لتحقيق سلام يقوم على حل الدولتين .

وأضاف عبدربه -في تصريح لقناة (النيل) بالتلفزيون المصرى، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى مستمر في عمليات القتل والتدمير والاقتحام للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وبشكل أساسي في شمال الضفة الغربية؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بالإضافة إلى اعتقال نحو 400 مدني وتهجير نحو 40 ألف مواطن فلسطيني من هذه المخيمات في جنين وطولكرم وغيرها من محافظات الضفة.

وأشار إلى أن ممارسات حكومة الاحتلال تؤكد وجود مشروع استيطاني إسرائيلي يستهدف إلغاء وجود أي دور سيادي للسلطة الفلسطينية، وأن المُستهدف اليوم هو المشروع الوطني والأرض الفلسطينية لإلغاء أي احتمالية لتحقيق سلام يقوم على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967.

وأكد ضرورة انخراط كل الفصائل الفلسطينية بكل مسمياتها بموجب العمل الوطني عبر منظمة التحرير الفلسطينية وتكثيف وحدة التمثيل الفلسطيني أمام المجتمع الدولي من أجل تحصين الجبهة الداخلية والانطلاق بقوة لفرض الرؤية الفلسطينية في الحل السياسي للقضية الفلسطينية.

