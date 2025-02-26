نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بحل مشكلات البحيرات المُرة بشكل جذرى

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة سبل الحفاظ على البحيرات المرة من التلوث، ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، للحفاظ على البحيرات من التلوث والتصدى لمشكلات الصرف الصحى والزراعى التى تشكل خطورة عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب محافظ الإسماعيلية تقرير اللجنة ومجهوداتها خلال الفترة الماضية، والذى تضمن أعمال كافة الجهات المعنية (هيئة قناة السويس، المكتب الفنى لمحافظة الإسماعيلية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مركز ومدينة فايد، الطب البيطرى، جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، التخطيط العمرانى، إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، معامل الرصد البيئى بمديرية الصحة).

ووجَّه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بعقد اجتماع بين كافة الجهات المعنية، للتوافق حول أفضل المقترحات لحل كافة المشكلات التى تهدد البحيرات المُرة بشكل جذرى، تمهيدًا لتنفيذ الحل الأمثل.