منسقة السلام الأممية: الشرق الأوسط يشهد تحولا سريعا

كتبت: هند المغربي

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيخريد كاخ إن الشرق الأوسط يشهد تحولا سريعا، لا يزال نطاقه وتأثيره غير مؤكدين، "ولكنه يقدم أيضا فرصة تاريخية"، وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأشارت كاخ إلي الوضع في لبنان، مشددة على أن انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة يشكلان فرصة لتمكين مؤسسات الدولة بشكل كامل لوضع الأساس لمزيد من الاستقرار، وتوسيع سلطة الدولة ومعالجة التحديات متعددة الأوجه التي تواجه البلاد.

ودعت سيخريد كاخ إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية واتخاذ خطوات ذات مغزى نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الاستقرار والسماح للناس على جانبي الخط الأزرق بالعودة إلى ديارهم.

وعن الوضع في جنوب غرب سوريا، قالت كاخ إن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974، وحثت جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

وأكدت كاخ "إن السلام في الشرق الأوسط ممكن، وبوسعنا أن نحقق مستقبلا حيث توجد إسرائيل آمنة ومأمونة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة. وهذا يتطلب بذل الجهود المتضافرة والتفاني والشجاعة السياسية من جانب جميع الأطراف".