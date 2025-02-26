مدينة إسنا تعلن إزالة 12 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بمساحة 6000 متر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد أعلن الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، أن المدينة نفذت ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة 25 برئاسة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع رئيس القرية وإدارة الإشغالات حملة مكبرة لإزالة عدد 12 حالة غير مستوفاة لشروط التقنين والصادر لها قرارات إزالة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمركز شرطة إسنا.

وأضاف رئيس المدينة، إن التعديات عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 6000 متر بقرية كومير داخل الحيز العمراني، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وفى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي للمخالفين للاشتراطات البنائية وغير المستوفاة لشروط التقنين.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدانا و6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.