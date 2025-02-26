محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية نصرة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بقرية نصرة بمركز كفرالشيخ، على مساحة حوالى 250 م2، وذلك بعد تطويرها لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتفقد محافظ كفرالشيخ، قسم الاستقبال والطوارئ، والصيدلية، وعيادة الأسنان، الإسعافات الأولية، وعيادات طب الأسرة، والمعمل، وعيادة العلاج الطبيعى، ومكتب الصحة، ومخزن الأدوات والتعقيم، وقسم الرعاية، بالوحدة للتعرف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبد السميع يوسف، والنائب أشرف عبدالونيس، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب السيد شمس الدين، والنائب على أبوأحمد، والنائب باسم حجازى، والنائب عادل النجار، أعضاء مجلس النواب، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم إنشاء وتطوير 37 مستشفى ووحدة صحية على مستوى المحافظة، منها المستشفى الجامعى، مستشفى الطوارئ، مستشفى الأورام بالجامعة، المستشفى التعليمى بجامعة كفرالشيخ، وتطوير الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، ومستشفى الحميات، ومستشفى الصدر، ومستشفى مركز الأورام بمدينة كفرالشيخ، وتطوير مستشفى دسوق العام، وتطوير مستشفى العبور للتأمين الصحى، وإنشاء وتشغيل مستشفى بلطيم التخصصى، ومستشفى سيدى غازى المركزى، ومستشفى بلطيم التخصصى، ومستشفى برج البرلس المركزى، ومستشفى قلين المركزي.

بالإضافة إلى أنه جارٍ إنشاء مستشفى مطوبس المركزى، ومستشفى الرياض المركزى، ومستشفى الحامول المركزى، وتطوير مستشفى الجلدية، والمركز الطبى بمدينة كفرالشيخ، إلى جانب الانتهاء من إعادة إنشاء وتطوير عدد من الوحدات الصحية فى قرى المحافظة، فضلًا عن إطلاق حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين، ومنها مبادرة "حياة كريمة" فى قطاع الصحة، ودعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوى التى ساهمت فى التخفيف عن الأهالى وتقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل أفضل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين.

كلف محافظ كفرالشيخ بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالى محافظة كفرالشيخ، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

مبنى الوحدة الصحية



جانب من الجولة التفقدية



محافظ كفر الشيخ يتفقد الوحدة الصحية بنوصرة



محافظ كفر الشيخ خلال جولته بالوحدة الصحية



محافظ كف الشيخ قبل بدء الإفتتاح



جانب من الحضور



افتتاح وحدة صحية