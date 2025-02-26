محافظ كفر الشيخ يستمع لطلبات أهالى قرية نصره خلال جولته الميدانية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

التقى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بعدد من أهالي قرية نصره بمركز كفرالشيخ، خلال جولته اليوم الأربعاء، حيث استمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم بشأن عدد من الخدمات، مؤكداً أن «المواطن هو أساس التنمية، وخدمته هدفنا الأول، ومهمتنا الأساسية»، مشيرًا إلى أنه يعمل بكل جهده لتحسين الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار إتاحة جميع قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال شكاواهم وطلباتهم، وبحثها وإيجاد الحلول الفورية لها، مشددًا على أهمية الاستماع إلى احتياجاتهم والتواصل المباشر معهم لحل مشكلاتهم ميدانيًا بشكل جاد، لافتًا إلى الجهود المستمرة لتحسين الخدمات في كافة المجالات والقطاعات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تخصيص خطي طوارئ 114 و0473220792 لاستقبال الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة.



جانب من لقاء المواطنين



جانب من لقاء محافظ كفر الشيخ بالمواطنين