محافظ كفر الشيخ يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية نصرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، القافلة الطبية المجانية الشاملة بقرية نصرة بمركز كفرالشيخ، ضمن القوافل الطبية التي تنظم في مراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبد السميع يوسف، والنائب أشرف عبدالونيس، أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب السيد شمس الدين، والنائب على أبوأحمد، والنائب باسم حجازى، والنائب عادل النجار، أعضاء مجلس النواب، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ عدد من العيادات والتخصصات المختلفة للتعرف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومنها، عيادة تنظيم الأسرة، وعيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعيادات الرمد والجراحة والعظام والأطفال والجلدية والباطنة والقلب، وعيادة المخ والأعصاب للأطفال، وعيادة الكبد والجهاز الهضمي، وعيادة الكلى والمسالك، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، وذلك بإطلاق الدولة حزمة من الخدمات والمبادرات والقوافل الصحية العاجلة للمواطنين، ومنها مبادرة "حياة كريمة" في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء مستشفيات جديدة، ودعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في التخفيف عن الأهالي وتقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل أفضل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين.



جانب من القافلة الطبية



جانب من القافلة الطبية بقرية نصرة



اقبال على القافلة الطبية



تفقد المحافظ للقافلة الطبية