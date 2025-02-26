محافظ دمياط يعقد لقاء مع المواطنين لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم

دمياط معتز الشربينى

عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، لقاء مع المواطنين، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و مديرى المديريات والهيئات وأيضاً الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

خلال اللقاء، حرص "المحافظ" على الاستماع إلى المطالب والشكاوى التى تقدم بها عدد من المواطنين، وبحث خلال اللقاء، مع ممثلى الجهات المعنية آليات وضع حلول مناسبة للشكاوى التى تم طرحها فى ضوء اللوائح والقوانين، وتلبية عدد من المطالب وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى لعدد من الحالات المرضية.

وأكد" الدكتور أيمن الشهابى " حرص المحافظة على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال اللقاءات الدورية التى يتم عقدها أسبوعياً او من خلال الجولات الميدانية، للتعرف على مطالبهم و شكواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وصرح " المحافظ " أن المحافظة تعمل على عدة محاور بالتوازى ، لتحقيق الرؤى والاستراتيجيات التنموية التنموية وخدمة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم على كافة المستويات، حيث استعرض أبرز ما تم تنفيذه بالقطاعات المختلفة خلال الاشهر الماضية، والجهود المبذولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والجهات المعنية.

كما استعرض كذلك الجهود المبذولة بالمشروعات الجارى تنفيذها و أيضًا ما تم تنفيذه لوضع حلول للعقبات والمشكلات ، مؤكدًا أن المحافظة تهتم بشكل بالغ بتحقيق طفرة بكافة القطاعات وخاصةً التى تمس المواطن .