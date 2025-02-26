محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي له رؤية بعيدة ومخلص لهذا الوطن

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المشروعات التى تم تنفيذها كانت حلم والرئيس السيسى طالبهم بالحلم لمستقبل أفضل من حبه فى البلد، قائلا: "الرئيس السيسى له رؤية واخلاصه ورؤيته البعيدة".

وأضاف خالد مبارك، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، المذاع على قناة الحياة، أن الرئيس السيسى كان يحدثهم أن معركة السلاح انتهت والمعركة فى سيناء هى التنمية ومعركة التنمية هى المجال الجديد لإثبات الذات، موضحا أنهم عكفوا مع مكاتب استشارية على وضع خطة مصر 2030 أو الاستراتيجية الوطنية 2030 وهى نظرة مستقبلة.

وتابع: "أخذنا ما يخصنا فى الاستراتيجية وهو جنوب سيناء وطلعنا تفاصيل من المخطط تفيد 9 مدن بالمحافظة وقسمنها وكل قطاع فيه ما يميزه مع اعتبار توزيع الفرص على التسع مدن".