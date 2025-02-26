محافظ الأقصر يشهد مبادرة كلنا واحد.. ومواطن قبطى يعلن ذبح 5 عجول فى رمضان

الأقصر - أحمد مرعى

شهد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة كلنا واحد بوسط مدينة الأقصر، لتوفير اللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال افتتاح المبادرة، أكد رومانى رمزى عجايبى، للمسئولين إطلاق مبادرة خيرية تشمل ذبح 5 عجول لتوزيعها على الأسر المستحقة وأهالى مدينة الأقصر قبل شهر رمضان المبارك، كما أكد استمرار مائدة إفطار يومية على طريق شارع التليفزيون بوسط المدينة.

فيما كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن نجاح المديرية في إطلاق سلسلة من معارض "أهلاً رمضان" في مراكز ومدن الأقصر والبياضية وطيبة الجديدة وإسنا، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، أن المعارض بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية، تشهد توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدية الحمراء، اللحوم المجمدة، والدواجن بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية مثل التمور، المكسرات، والحلويات الشرقية، لضمان تلبية كافة احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

كما أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، اشتراك عدد من أصحاب مشروع جمعيتي في مبادرة أهلاً رمضان، بالإضافة إلى السلاسل التجارية الكبرى، حيث تقوم تلك السلاسل بعمل نقاط أو أركان عليها إعلان مبادرة أهلاً رمضان لتقديم جميع السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين.