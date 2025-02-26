محافظ الأقصر يناقش سبل تشجيع السياحة الريفية بالقرى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وفد فريق "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع، حيث يستهدف المشروع دعم آليات وتشجيع السياحة الريفية بقرى محافظة الأقصر، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات البيئية والطبيعية والتاريخية التي تتمتع بها المحافظة، بجانب المميزات النسبية والحرف التراثية بها.

وتناول اللقاء، بحث آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية على أرض الأقصر من خلال تنفيذ مشروع ممول للسياحة الريفية بإحدى القرى التي تتوفر بها عناصر الجذب السياحي، بعد زيارة ميدانية لقرى (البعيرات -الحلة- توماس- منشأة النوبة- الطود-المدامود – سوزان مبارك) ـ على مدار 3 أيام، والوقوف على مميزاتها الطبيعية ومقوماتها السياحية، بهدف تحديد متطلبات تطوير هذه القرى من منظور الجذب السياحي، والحوار المشترك مع الإدارة المحلية وممثلي المجتمع المدني بالقرى المستهدفة، مع الاستعانة بالعاملين في الأنشطة ذات الصلة بالسياحة الريفية.

وحضر اللقاء كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفني للمحافظ ومنسق عام المشروع مع الوزارة، وإيهاب عبد الحميد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار، وأمنية شعبان قائد فريق الابتكار بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة داليا عبد الله استشاري السياحة الريفية للمشروع، ومحمد العقاد منسق مشروع الدعم الفني ومسؤول ملف السياحة الريفية.

ويعد مشروع تنمية السياحة الريفية أحد مخرجات ورشة العمل الأولى لبلورة الأفكار بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الفريق الأممي للأمم المتحدة في أبريل 2022 ، بهدف تعزيز مشاركة ممثلي الجهات الوطنية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال ووكالات الأمم المتحدة وكافة شركاء التنمية الدوليين، في صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، التي كانت نواة لإنشاء أول منصة الكترونية للترويج للسياحة الريفية و تعزيز تأهيل القرى الريفية.

يأتي هذا المشروع في إطار دعم السياحة الريفية وتشجيع المبادرات الهادفة للسياحة الريفية والترويج للقرى ذات الجذب السياحي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية إجتماعية كأحد المداخل الهامة لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، بواسطة استثمار الجذب السياحي للمناطق الريفية، وتمتع السياح بالإقامة والأطعمة والأنشطة الترفيهية الريفية، وتحقيق استفادة مباشرة للسكان القرويين من العائد الاقتصادي لهذه الخدمات، فضلاً عن الترويج للمنتجات الحرفية والزراعية.

وفى سياق استكمال تنفيذ أنشطة الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية سيتم تنفيذ تدريب على آليات وإجراءات التعاقد على المشاريع وطرحها بالإضافة إلى ورشة عمل على تنمية الموارد الذاتية بمشاركة محافظات بنى سويف والفيوم والأقصر وأسوان ووزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لدعم تنمية الموارد بالمحافظة.