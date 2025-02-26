محافظ الأقصر يعلن دخول مركز القرنة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اليوم الأربعاء، سير أعمال مشروعات رصف وتمهيد الطرق بقرية القبلى قامولا بمركز ومدينة القرنة وأعمال الصرف الصحى، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الأقصر والاستجابة لمطالب المواطنين.

وتابع المحافظ خلال جولته، ترعة دنفيق بقرية الزمامي و كذلك ترعة شعت وتقدم المواطنين بطلب لتغطية أجزاء من الترعتين موجهاً بعمل الدراسات الفنية ومقايسة بالأعمال المطلوبة لسرعة إنهائها، وخلال جولته استمع لمطالب المواطنين والتي تمثلت في توصيل الصرف الصحي لنجع العصارة، ورفع الأشجار والمخلفات الزراعية من جانبي الترع ورصف الطرق الجانبية بالقرية، إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة إنارة الطرق الرئيسية والجانبية.

وأوضح محافظ الأقصر أن نجع العصارة أحد توابع قرية القبلي قامولا، مشيراً إلى أنه تم نهو مشروع صرف صحي القبلي قامولا وسيتم التشغيل فور وصول التيار الكهربائي للمحطة ، معلناً دخول مدينة القرنة ضمن خطة أعمال المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يونيو المقبل، موجهاً بسرعة التنسيق ما بين مجلس مدينة القرنة ومديرية الري لرفع كافة مخلفات الأشجار من الترع وتطهير مجراها لضمان سلامة المواطني

جدير بالذكر أن مشروع صرف صحي قرية القبلي قامولا بتكلفة 73 مليون ويتضمن شبكات الانحدار بطول 8.2 كم خط الطرد بطول 3.1 كم ، عدد الطلمبات 3 تصرف الطلمبة الواحدة 27.5 ل /ث لخدمة سكان قرية القبلي قامولا بالتوابع البالغين 6.15 ألف نسمة ، وتبلغ طاقة المحطة 55 ل /ث ، وسيتم تشغيل الخدمة فور وصول التيار الكهربائي لمحطة الرفع وعمل تجارب التشغيل التجريبي ، وذلك من خلال التنسيق الجاري بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وري نقادة والهيئة العامة للطرق والكباري وكذلك مجلس مدينة نقادة لمسارات خطوط الكهرباء، كما وجه المحافظ مسئولي مديرية الطرق لسرعة رصف مدخل قرية القبلي قامولا بطول 1300 متر، ودراسة مدى إمكانية إستكمال رصف باقي الطريق حتي الوحدة المحلية بطول 600 متر تقريباً.

وفي إطار رفع كفاءة منظومة إنارة الطرق جاءت تعليمات محافظ الأقصر بسرعة تركيب كشافات جديدة بمواقع دور العبادة ( المساجد ) استعداداً لشهر رمضان، والتأكد من إنارة كل المواقع نطاق قبلى قامولا حفاظاً على حياة المواطنين ووضوح الرؤية ليلاً، ورافق المحافظ خلال جولته كلا من اللواء الدكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مدينة القرنة، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق، والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.



محافظ الأقصر يعلن دخول مركز القرنة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة