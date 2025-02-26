محافظ أسيوط يقرر إيقاف 4 قيادات ومعلمين عن العمل وتحويلهم للتحقيق

أسيوط -هيثم البدرى

قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إيقاف 4 قيادات ومعلمين بإحدى المدارس الإعدادية عن العمل وإحالتهم للتحقيق وذلك خلال جولته بالمدرسة لمتابعة مدى انتظام العملية التعليمية تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وفي إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حى شرق أسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومنى محمد مديرة المدرسة، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

واستهل المحافظ زيارته للمدرسة بحي شرق مدينة أسيوط بتفقد بعض الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية مقدماً التهنئة للطلاب بمناسبة الفصل الدراسي الثاني وقرب حلول شهر رمضان المعظم متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وشاهد مشاركتهم مع المعلمين ومدى المناقشة والحوار في استيعاب المناهج الدراسية موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم لكونه من أقوى الدعائم لبناء الوطن ورفعته وكرم 7 طلاب من الصف الثالث الإعدادي بتسليمهم الزي الرياضي نظراً لتفوقهم وتميزهم.

واستكمل المحافظ جولاته بتفقد الفصول الدراسية للصف الثالث الإعدادي محفزاً الطلاب على الجد والاجتهاد والتفوق ولاحظ زيادة نسبة الغياب للطلاب بالمدرسة مقرراً إيقاف مديرة المدرسة ووكيلتها (القيادتين الأولى والثانية بالمدرسة) عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق مع التوصية بنقلهم إلى ديوان مديرية التربية والتعليم وذلك لضعف إدارتهم وعدم تحقيق المستوى المطلوب من الانضباط داخل المدرسة، كما قرر إيقاف اثنين من المعلمين في المدرسة بسبب الإهمال ورصد غياب عدد كبير من الطلاب غير مثبتين في دفاتر الغياب؛ تأتي تلك القرارات في إطار خطة المحافظة للنهوض بالعملية التعليمية وضمان بيئة مدرسية منضبطة تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج.

وشدد أبو النصر على ضرورة التزام طلاب الصف الثالث الإعدادي بالحضور والاستفادة من اليوم الدراسي بالمدرسة، لافتاً إلى تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتي تتضمن إرسال إنذارات للمتجاوزين نسبة الغياب المسموح بها مع توقيع العقوبات المناسبة على المخالفين منهم موجهاً بتكثيف جهود التوعية للطلاب وأولياء الأمور بأهمية الحضور اليومي مع توفير مجموعات تقوية مجانية لتحسين المستوى التعليمي للطلاب والاستعداد لامتحانات نهاية العام.

واكد محافظ أسيوط ضرورة المتابعة الدورية لانتظام الدراسة وحضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية بكل مدارس المحافظة بصفة دورية وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد والآمن.