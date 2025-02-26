اليوم السابع
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الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:26 م
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محافظ أسوان يلتقى سفير سويسرا لاستكمال مشروع دعم مياه الشرب

الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:08 م
محافظ أسوان يلتقى سفير سويسرا لاستكمال مشروع دعم مياه الشرب لقاء محافظ أسوان وسفير سويسرا
أسوان - عبد الله صلاح

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التقى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، بسفير دولة سويسرا أندرياس باوم ، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير التعاون الدولى بالمحافظة.

خلال اللقاء، أشار محافظ أسوان، إلى أهمية التعاون مع دولة سويسرا الصديقة لإستكمال المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو المقترحة خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظة والمدعمة من الجانب السويسري، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب النقية بمناطق السيل الريفي وعزب كيما.

وأضاف الدكتور إسماعيل كمال، أن ذلك يتوازى مع تنفيذ أكبر حزمة من المشروعات لإحلال وتجديد البنية التحتية بمختلف أنحاء المحافظة ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد ، وهو الذى يتواكب مع تقديم كافة التسهيلات وتذليل المعوقات لإنهاء مشروع تحسين مياه الشرب شرق مدينة أسوان ، مع الإنتهاء من كافة التوسعات ومشاريع الإحلال والتجديد الجارية لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المدن والمراكز.

ومن جانبه، أعرب سفير سويسرا، عن تقديره للجهود التي تبذلها محافظة أسوان لدعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية، مشيراً إلى أهمية مواصلة توحيد الجهود بين البلدين لتعزيز لتحقيق أهداف التنمية والطموحات المشتركة، وفى ختام اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير السويسرى تعبيراً عن التعاون البناء والمثمر بين الجانبين.

 







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