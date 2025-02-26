مجلس جامعة قناة السويس يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد مجلس جامعة قناة السويس جلسته الدورية برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شريف فاروق، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأمانة المجلس.

واستهل الدكتور ناصر مندور الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم قدّم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية المجلس أحاط رئيس الجامعة المجلس بأهم مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، حيث شدد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع وخطط التنمية. كما أكد الوزير على أهمية استثمار البحث العلمي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تطوير منتجات تنافسية ذات عائد اقتصادي ملموس.

كما أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تواصل جهودها لتعزيز الابتكار والبحث العلمي من خلال شراكات أكاديمية جديدة، حيث ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث اتفاقيات تعاون مع كلية التمريض وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، و بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تدعم الباحثين وترفع تصنيف الجامعة عالميًا.

واستعرض رئيس الجامعة جهود قطاع خدمة المجتمع، حيث استفاد 3210 مواطنين من 8 قوافل تنموية منذ بداية العام، شملت خدمات طبية وعلاجية وتوعوية وزراعية وبيطرية، إلى جانب قوافل ضمن مبادرة "حياة كريمة" بثلاث قرى، وقوافل أخرى بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب. كما تم تنظيم حملة طبية بديوان مديرية التربية والتعليم قدمت خلالها 506 خدمات طبية، بجانب ورش عمل حول التعليم الأخضر المستدام والتغير المناخي والبصمة الكربونية، إضافة إلى استعداد كليات الجامعة لتنظيم ملتقيات توظيفية ومؤتمرات بيئية خلال فبراير.

وفيما يخص العملية التعليمية أكد الدكتور ناصر مندور انتظام الدراسة وفق الجدول الزمني، موضحًا أن امتحانات منتصف الفصل ستبدأ في 15 مارس، تليها الامتحانات العملية من 10 إلى 22 مايو، على أن تعقد امتحانات نهاية الفصل من 31 مايو حتى 29 يونيو، مع بداية إجازة نهاية العام في 1 يوليو. وأشار إلى تعميم الأسئلة المقالية بنسبة 30% على جميع المقررات، وانعقاد مؤتمر البحوث الطلابية في 6 مايو، كما تم اعتماد جداول المحاضرات خلال شهر رمضان بما يتناسب مع أوقات الطلاب.

وشدد الدكتور ناصر مندور على ضرورة تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب، وتكثيف الحملات التوعوية، ودعم الموهوبين والمبتكرين بتحفيزهم على تطوير أفكارهم البحثية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتسويق.

واختتم المجلس أعماله بمناقشة مستجدات العملية التعليمية والبحثية، والتأكيد على استمرار الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التنافسية محليا ودوليا.