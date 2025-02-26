مجلس جامعة المنصورة الجديدة يناقش الاستعداد لشهر رمضان المبارك

الدقهلية -محمد الحبشى

اجتمع مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، وحضور أعضاء المجلس ومديري البرامج الأكاديمية.

استهل الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة كلمته بالتهنئة لكافة منتسبي الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلًا الله العلي القدير أن يبلغهم شهر رمضان وهم بخير وصحة وعافية.

وناقش المجلس إمكانية إعطاء محاضرات يوم السبت والأحد القادم أونلاين تزامنًا مع بداية شهر رمضان ورغبة عديد من الطلاب في قضاء اليوم الأول مع أسرهم، هذا وقدم رئيس المجلس الدعوة لانعقاد مجلس الجامعات الأهلية للانعقاد في رحاب جامعة المنصورة الجديدة في أقرب فرصة مواتية.

وصادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة الأربعين التي عُقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 29/1/2025 والممتدة حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 4/2/2025.

وأحيط المجلس علمًا بموضوعات تقرير البنية التحتية التكنولوجية للجامعة متضمنًا منصة إدارة التعلم، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، تقرير المكتبة، تقرير مركز ضمان الجودة بالجامعة، تقرير منصة ماجروهيل لإتاحة مقررات الفصل الدراسي الثاني ربيع 2025، وأشار معوض إلى استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد، وتحديد المطلوب من أعضاء هيئة التدريس ضمن استعدادات الفصل الدراسي الجديد

وكانت قد أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن مجموعة وظائف التمريض وفني الأشعة وأخصائي معمل أسنان وأخصائي تركيبات نظرًا لافتتاح عيادات كلية طب الأسنان والحاجة الماسة والعاجلة لهذه الوظائف لسرعة ضبط وتشغيل العيادات، بالإضافة إلى احتياجات كلية العلاج الطبيعي والانتهاء من تسكين المعامل في مبنى 9 تمهيدًا لاستقبال لجنة بدء الدراسة في الكلية العام القادم، واستقبال الطلبات النهائية لاحتياجات الكليات من المعامل والتجهيزات استعدادًا للعام القادم، النظر في الخريطة الزمنية وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 لتزامنها مع أيام عيد الأضحى المبارك، كما ناقش المجلس الأعداد المقرر قبولها في جميع كليات الجامعة العام القادم.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة، بشأن الموافقة على إدراج استخدام المصادر التعليمية على أكاديمية الجراحة (Incision Academy) ببنك المعرفة المصري في توصيف المقررات الدراسية - جامعة المنصورة الجديدة لكل المستويات الدراسية وتحديد نسبة 5% لهذا النشاط من درجات المقرر وفقًا للمناهج بكل مستوى دراسي وطبيعة كل مقرر وكل كلية تستفيد من هذا المصدر التعليمي.

وتابع المجلس مناقشاته بعرض المذكرة المطروحة بشأن آليات تنفيذ دورات وامتحانات التحول الرقمي (مقرر CSE011)، مقترح جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني ربيع 2025، ومقترح جدول مواعيد المحاضرات في الجامعة خلال شهر رمضان المعظم بحيث تكون مدة المحاضرة 40 دقيقة، والفاصل بين المحاضرات 5 دقائق، عدد المحاضرات اليومية هو 8 محاضرات تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

واستعرض المجلس تقرير آليات متابعة العملية التعليمية بكليات الجامعة ومنها استخدام مجموعات مايكروسوفت تيمز (التأكيد على جميع أعضاء هيئة التدريس بإنشاء مجموعات على مايكروسوفت تيمز للتواصل مع الطلاب بشأن الإرشاد الأكاديمي والساعات المكتبية، واستخدام هذه المجموعات عند الضرورة لإجراء المحاضرات أو التقييمات عبر الإنترنت)، وتقارير انتظام الفصل الدراسي الثاني (استحداث نماذج تقارير لانتظام بداية الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة انتظام العمل سواء في المحاضرات النظرية أو العملية، ومتابعة ما يتم إتاحته على منصة الجامعة للطلاب وأداء أعضاء هيئة التدريس على المنصة)، وما تم في توفير الكتب الخاصة بالمكتبة الورقية من المبالغ المخصصة للكليات هذا العام والانتهاء من تجهيز المكتبه الورقيه لجميع الكليات في كل التخصصات.



اجتماع مجلس جامعة المنصورة الجديدة



تدوين الملاحظات



جانب من الاجتماع