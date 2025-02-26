ماجستير بجامعة المنصورة: الجامعات الأهلية تتفوق فى جذب الطلاب على الخاصة

الدقهلية - سارة الباز

ناقشت كلية التجار بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، رسالة الماجستير فى إدارة الأعمال المقدمة من الباحث إسلام مفيد عبد الباقى، بعنوان «دور آليات التواصل الرقمى فى جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات، دراسة مقارنة بين الجامعات الخاصة والأهلية»، بقاعة الدكتور عبد العزيز مخيمر، والتى توصلت إلى أن الجامعات الأهلية ورغم حداثتها التاريخية كانت أكثر تأثيرًا فى جذب طلابها من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أكثر من الجامعات الخاصة.

ترأس لجنة المناقشة والحكم الدكتور وفقى السيد الإمام، أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال الأسبق بكلية التجارة بجامعة المنصورة، مشرفا ورئيسا، وعضوية كل من الدكتور عبد العزيز على حسن، أستاذ التسويق ورئيس قسم إدارة الأعمال الأسبق، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، مساعد وزير الآثار الأسبق، وأقرت اللجنة بالإجماع منح الباحث إسلام مفيد عبد الباقى، درجة الماجستير فى إدارة الأعمال.

وقال الباحث إسلام مفيد، أن الدراسة استهدفت تحديد دور آليات التواصل الرقمى «وسائل التواصل الاجتماعى، المواقع الإلكترونية للجامعات، محركات البحث، البريد الإلكتروني» فى جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات من خلال استخدام نموذج AIDA بأبعاده الأربعة «الانتباه، الاهتمام، تحريك الرغبة والاستجابة»، واعتمدت الدراسة على قائمة استبيان عبر الإنترنت لجمع البيانات من طلاب الجامعات المستهدفة.



وأضاف بأن نتائج الدراسة توصلت إلى وجود علاقة ارتباط معنوية إيجابية بين آليات التواصل الرقمى وأبعاد جذب الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، كما أشارت إلى وجد تأثير معنوى لآليات التواصل الرقمى على أبعاد جذب الطلاب. وانتهت الدراسة إلى وجود دور مؤثر لآليات التواصل الرقمى فى جذب الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار إلى أن الدراسة قد أوصت بإنشاء إدارة متخصصة للتسويق الإلكترونى بكل جامعة من الجامعات الخاصة والأهلية، تكون مسئولة عن إنشاء المحتوى الإلكترونى فى مختلف آليات التواصل الرقمى، بالطريقة والآلية التى تعكس صورة الجامعة المراد إبرازها للطلاب المقبلين على الالتحاق بالجامعة ومتابعة تحديثها بصفة مستمرة، على أن تتبع هذه الإدارة لنائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب مباشرة.