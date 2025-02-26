لماذا ترفض الكنيسة الكاثوليكية مبدأ الطلاق فى العلاقات الزوجية؟

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر الكنيسة الكاثوليكية الطلاق أمرًا غير مرغوب فيه، حيث ترى أن الزواج هو سر مقدس لا يمكن فسخه ولا ينحل إلا بالموت، فلا يعترف القانون الكنسي بالطلاق، إلا إذا كان الزواج باطلاً من البداية، وهذا يعني أن الزواج لم يكن شرعيًا في البداية، وهناك حالات فقط تُعتبر الزواج باطلاً.

وأوضح الأب الدكتور بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الكنيسة الكاثوليكية ترى أن الزواج هو سر مقدس لا يمكن فسخه ولا ينحل إلا بالموت، وبالتالي ليس معترفا بالطلاق في قوانين الكنسية الكاثوليكية، وإذا انتهى الزواج بالفعل في المجتمع المدني، فإن الكنيسة لا تعترف بهذا الطلاق إلا إذا كان الزواج باطلاً من البداية (من خلال إعلان بطلان من قبل المحكمة الكنسية)، ما يعني أن الزواج لم يكن شرعيًا في البداية، وهى ثلاث حالات فقط: المشاكل الصحية المؤثرة على استمرار الزواج، عدم الرضى، الغش الجوهري، وفي هذه الحالات الثلاثة الزواج باطل، لأنه لم يقم من الأصل ولا يمكن للزوجين الانفصال أو الزواج مرة أخرى، ومع ذلك، إذا كان الزواج صحيحا، يعتبر الطلاق غير مقبول في الكنيسة.

من الجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية تتبع تعاليم الكتاب المقدس، والتي تشدد على أهمية الزواج وتعتبره سرًا مقدسًا، ويُعتبر الطلاق خروجًا عن هذه التعاليم، ولهذا السبب لا يعترف القانون الكنسي به إلا في حالات معينة.