اليوم السابع
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الأربعاء، 26 فبراير 2025 09:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلى بالضفة الغربية

الأربعاء، 26 فبراير 2025 07:42 م
فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلى بالضفة الغربية جيش إسرائيل
أ ش أ

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أعربت فرنسا عن قلقها إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس في شمال الضفة الغربية، والتي أسفر عنها سقوط العديد من الضحايا المدنيين.


وذكرت الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن فرنسا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة وضمان حماية المدنيين، وفقا للقانون الإنساني الدولي.


وأعادت فرنسا التذكير بأن أي تهجير قسري يتعارض مع القانون الدولي، داعية السلطات الإسرائيلية إلى إتاحة عودة المدنيين الذين انتقلوا من ديارهم جراء هذه العمليات العسكرية.







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التصعيد الإسرائيلي

إسرائيل

جيش إسرائيل






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