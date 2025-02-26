ضعف المياه بقرى مركز طهطا فى سوهاج لأعمال تطهير خزان محطة شطورة

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا وقرى عرب بخواج وبنجا وبنى حرب والقبيصات وشطورة والشيخ مسعود والحردية البحرية والقبلية والشيخ زين الدين والسوالم ونجع حمد والصفيحة بمركز طهطا غداً الخميس الساعة الواحدة صباحاً وحتى السابعة صباحا من نفس اليوم ولمدة 6 ساعات.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه سيتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال تطهير الخزان المناول بمحطة مياه شطورة المرشحة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه يتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بكامل طاقتها خلال تلك الفترة وكذلك تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.