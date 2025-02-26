اليوم السابع
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صبحى عسيلة: الكيان الصهيوني قائم على إخلاء الأرض من المكون العربى

الأربعاء، 26 فبراير 2025 01:03 م
صبحى عسيلة: الكيان الصهيوني قائم على إخلاء الأرض من المكون العربى مؤتمر غزة
بيشوى رمزى

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قال الدكتور صبحي عسيلة، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشروع الصهيوني قائم في الاساس على تهجير سكان فلسطين لتكون الفرصة مهيأة أمام الاحتلال للاستيلاء على الارض.

وأشار، أمام مؤتمر غزة ومستقبل السلام في الشرق الأوسط، إلى قناعات إسرائيل منذ البداية بضرورة إخلاء الارض من المكون العربي، وهو ما يعود إلى مؤسس الكيان الذي أكد على ضرورة ألا يكون مكان للعرب في هذه الارض، بينما كانت مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين هي أحد القضايا التي واجهت مقاومة كبيرة من دولة الاحتلال.

وأوضح عسيلة أن الصراع في الأراضي الفلسطينية هو صراع على البشر، موضحا ان هناك تعادل ديموجرافي في أرض فلسطين التاريخية، وهو ما لم يكن ليتحقق دون عملية تهجير منظمة للفلسطينيين،  هو ما يؤكد حقيقة ان الأمور ليست جديدة، لكنها تمثل مخطط مستمر وقائم.







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الدكتور صبحي عسيلة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تهجير سكان فلسطين

دولة الاحتلال



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