سكرتير محافظة سوهاج يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين فى اللقاء الجماهيرى

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، فعاليات اللقاء الجماهيرى بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بسوهاج، وذلك للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها وذلك ،تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بالحرص على عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وقد تنوعت طلبات المواطنين ما بين توفير وظائف بالقطاع الخاص، والعلاج على نفقة الدولة، وإقامة أكشاك، والحصول على مساعدات اجتماعية ومعاشات تكافل وكرامة، فضلاً عن طلبات خاصة بذوي الإعاقة، وتوفير وحدات سكنية، وأخرى خاصة بإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.