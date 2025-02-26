سفير مصر فى رام الله يؤكد موقف القاهرة الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطينى

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أكد السفير ايهاب سليمان سفير مصر فى رام الله، على موقف القاهرة الثابت "حكومة وشعباً" لدعم حقوق الشعب الفلسطيني؛ وصولا إلى تحقيق أمال الشعب الفلسطينى المشروعة لإنشاء دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



جاء ذلك خلال لقاء السفير المصرى مع منى الخليلى وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، حيث تم تناول أولويات وأوجه عمل الوزارة في ظل التحديات الراهنة، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات الاوضاع.



وأبرز السفير - في الوقت ذاته - تطلع القاهرة للمضى قدماً في تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى؛ وصولاً لتحقيق وقف إطلاق النار المستدام والدفع بجهود إعادة الإعمار، منوها إلى أهمية الرسائل التى ستخرج عن القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالقاهرة 4 مارس القادم.



وثمن السفير المصرى، الدور الذى لعبته المرأة الفلسطينية في تاريخ فلسطين، ونجاح الجهود من أجل النهوض بالمشاركة الفعالة للمرأة الفلسطينية في أوجه الحياة وفى مقدمتها مجالات العمل والتعليم والثقافة وغيرها من القطاعات المهمة، الأمر الذى يصب لصالح تعزيز الصمود والحفاظ على الهوية الفلسطينية.



من جانبها، أثنت المسئولة الفلسطينية بدورها على موقف مصر الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والجهود الكبيرة المبذولة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.