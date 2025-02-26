رئيس مدينة بورفؤاد: حملات مكبرة على المنشآت الغذائية قبل شهر رمضان

بورسعيد - محمد عزام

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ الحملات المكبرة على المطاعم وسلاسل الغذاء والهايبر والسوبر ماركت والأفران بالمدينة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية، للتأكد من مدى إلتزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور أمجد يسري مدير إدارة التفتيش بالطب البيطري ، والدكتورة نشوى الريس مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة بورسعيد ، والمهندسة سارة السادات مدير إدارة المتابعة بمدينة بورفؤاد، محمد السحراوي مدير إدارة تموين التجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد، أكرم الفقى ممثل مكتب مراقبة الأغذية ببورفؤاد، ياسمين الطوخي كبير مفتشين بإدارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد، والمهندسة أميمة محمد مديرة إدارة شئون البيئة بمدينة بورفؤاد، محمد المنصوري مسئول التفتيش بالمركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة، ومدير وحدة المخلفات بمدينة بورفؤاد.

كما قدم رئيس مدينة بورفؤاد، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدا على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي، إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال.

وأوضح، أن ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد حلمى.



إحدى الحملات ببورفؤاد



جانب من حملة



حملة مكبرة ببورفؤاد



رئيس المدينة خلال إحدى الجولات



