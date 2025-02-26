رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

كتب إيهاب المهندس

استقبل المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان محكمة النقض، اللواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنُولوجيا والنقل البحري.

وتَناول اللقاء اسْتعراض الرُؤى المُشتركة بين الأكاديمية العَربية للعُلوم والتِكنولوجيا والنقل البحري، الذراع التدريبي لجامعة الدول العربية، وبين محكمة النقض المصرية وتبادل الخِبرات العِلمية فى كافة المجالات القانونية وتكنولوجيا المَعلومات.

وأشَاد رئيس محكمة النقض بالدور البَارز الذى تقوم به الأكاديمية فى مجال الإدارة وتكنولوجيا المعلومات من خِلال كُلياتها المُتنوعة والمُتطورة والأبحاث العِلمية التى تنشُرها فى كافة المَناحىِ نهوضاً بالقطاع التعليمي للدولة المصرية.

ومن جانبه، ثَمْنَ رئيس الأكاديمية الدور الوطني البارز الذى تَقوم به محكمة النقض فى مجال توحيد المبادئ القانونية وتطوير العمل القضائي دعماً لمسيرة التنمية المُستدامة للدولة وصُولاً للجمهورية الجديدة.

وفى ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تَطلعهما لِعمل بُروتُوكول لتَعزيز سُبل التَعاون بين المُؤسستين، وتبادل الطرفان دُروع الجِهات ، ويأتي هذا فى إطار الدور التوعوى الذى تقوم به محكمة النقض المصرية تجاه رجال القضاء المصري.

وحضر اللقاء المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى، المستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي والسياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.



تسليم الدرع



رئيس مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم



رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم



رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم