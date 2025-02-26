رئيس جامعة بنها: تعديل جدول الجداول الدراسية بالكليات خلال شهر رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه مساء اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.

واستهل الدكتور ناصر الجيزاوى، الجلسة بتقديم التهنئة باسم مجلس الجامعة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيًا من الله أن يعيده على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد "الجيزاوي"، بالطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة فى المسابقات الرياضية المختلفة والذى تأتى انعكاسا للاهتمام الكبير الذى توليه الجامعة بالأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، ودعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين فى مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، سعيًا لتخريج كوادر شبابية قادرة على تحقيق أهدافها.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مركز التطوير المهنى بالجامعة يقدم العديد من الفرص للطلاب والخريجين للتأهيل لسوق العمل، مؤكدا على دوره فى تنظيم دورات وفعاليات وورش عمل متنوعة لخدمة الطلاب والخريجين لدعم الطلاب والخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل للإسهام فى فتح مسارات مهنية لهم، حرصا من الجامعة على تنمية قدرات الطلاب وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل.

وأعرب "الجيزاوي"، عن سعادته بإشادة المجلس الاعلى للجامعات بتجربة جامعة بنها فى تأسيس شركة بداية التى تستهدف تسويق مخرجات البحث العلمى وربطه بالصناعة، والقيام بأعمال الاستشارات والتصميمات والإدارة فى مجال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، وذلك وفقا لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة فى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

وخلال الجلسة، أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى موافقة مجلس الجامعة على اعتماد اللائحة الأساسية لجامعة بنها الأهلية.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بتعديل جدول الجداول الدراسية خلال شهر رمضان الكريم بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للترم الثانى من العام الجامعى الحالى وذلك فى إطار حرص الجامعة على تضافر الجهود من أجل توفير البيئة الدراسية المناسبة للطلاب مما ينعكس إيجابيًا على مستواهم العلمى والأكاديمي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، على عمداء الكليات باستخدام الكتاب الالكترونى بالجامعة كمصدر وحيد لإتاحة المحتوى العلمى للطلاب وفقا للقواعد التى نظمها مجلس الجامعة باعتباره أحد العناصر الرئيسية للعملية التعليمية حيث أنه يوفر مرونة كبيرة فى الإتاحة للطلاب فى أى وقت ومن أى مكان، مما يساعد فى توفير الوقت والجهد للطالب، كما أنه يدعم أنماط التعلم المختلفة من خلال استخدام الوسائط المتعددة، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة نحو التحول الرقمى والتنمية المستدامة وتعزيز جودة التعليم، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.