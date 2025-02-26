خفف من تناول الأطعمة تدريجيا.. كيف نُهيّئ أجسادنا لصيام رمضان المبارك؟

محمد صبحى

أصدر المركز القومى للبحوث، نشرة طبية للدكتورة رانيا أحمد بسيونى باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة معهد الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث حول الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وكيفية تهيئة الجسد لصيام رمضان.

وقالت الدكتورة رانيا بسيونى فى النشرة الطبية، الاستعداد لصيام شهر رمضان المبارك يتطلب بعض التحضيرات الجسدية لضمان الاستفادة القصوى من هذا الشهر الكريم. إليك بعض النصائح والإرشادات لمساعدتك في تهيئة جسمك وعقلك للصيام:

1- لا تقم بتغيير نظامك الغذائي بشكل مفاجئ، بل حاول إدخال التعديلات بشكل تدريجي لتجنب أي إجهاد للجسم أو اضطرابات في الهضم.

2- إذا كنت تبدأ يومك دائمًا بتناول القهوة أو الشاي أو النسكافيه في الأيام العادية، حاول تأخير تناولها إلى بعد الساعة ٦ مساءً , و ذلك قبل حلول الشهر الكريم على الاقل بعشرة ايام ، ويفضل أن تكون مرة واحدة فقط أو مرتين كحد أقصى. فهذه المشروبات قد تؤثر على احتفاظ الجسم بالماء، مما قد يزيد من الشعور بالعطش أثناء صيام رمضان.

3- خفف من تناول الأطعمة تدريجيا من أجل تدريب الجسم على الصيام وظبط هرمونات الجوع والشبع.

4- قدم ميعاد وجبة الإفطار لقبل الساعة 6 صباحا وآخر وجبة الغذاء بعد الساعة 5 مساء.

5- اشرب كمية كافية من الماء بشكل تدريجي، خاصة بين المغرب والفجر، وليس دفعة واحدة، هذا سيساعد جسمك على الاحتفاظ بالماء بدلاً من طرده دفعة واحدة، مما يضمن استفادتك من السوائل التي تناولتها.

6- التقليل من استهلاك الأطعمة المالحة، مثل المخللات لأنها تزيد من الشعور بالعطش خلال فترة الصيام.

7- حاول ضبط مواعيد نومك والاستيقاظ مبكرًا لتعتاد على الاستيقاظ للسحور دون الشعور بالتعب أو الإرهاق.

8- حضر قائمة بالوجبات التي تنوي تناولها خلال شهر رمضان لضمان تناول وجبات صحية ومتوازنة، وتجنب الإغراءات التي قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

9- قم بممارسة الرياضة بانتظام لتساعد جسمك على تحسين الدورة الدموية وزيادة القدرة على التحمل أثناء الصيام.

10-اذا كنت مصابا بأمراض مزمنة مثل السكر أو الضغط أو أمراض القلب والشرايين أو الكلى عليك بالتوجهه للطبيب من أجل استشارته فى مدى قدرتك على الصيام.