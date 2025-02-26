جامعة دمنهور تعقد أولى دورات التربية الوطنية للطالبات لتعميق روح الولاء والانتماء

تفقد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، صباح اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025، أولى دورات التربية الوطنية لطالبات الفرق الأولى، بحضور 280طالبة من مختلف الكليات، والتي نظمتها إدارة التربية العسكرية بالجامعة، بمدرج 1 بكلية الهندسة، وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تطوير مناهج التربية الوطنية وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة لتعميق روح الولاء والانتماء لدى الطالبات وتعريفهن بحجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

من جانبه أعرب "ترابيس" عن سعادته بتنفيذ هذا البرنامج؛ لما له من دور فعال في مساعدة الطالبات على بناء شخصيات قوية ومنضبطة، مع تعزيز شعورهن بالمسؤولية الوطنية، لافتا إلى أنه من خلال مشاركة الطالبات في هذا البرنامج التدريبي يمكنهن تعلم مهارات جديدة تعزز من فرصهن في النجاح الأكاديمي والمهني على حد سواء، إلى جانب إعدادهن للقيام بدورهن الوطني والمجتمعي بشكل فعال، من خلال تعليمهن المهارات الحياتية التي تعزز من قدراتهن الذهنية والنفسية.

هذا وقد أوضح "ترابيس" أن البرنامج التدريبي إلزاميًا كجزء من المنهج الدراسي لطالبات الفرق الأولى بكافة الكليات، ويشمل مجموعة من الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تركز علي تعلم الأساسيات الحياتية مثل الانضباط والتنظيم والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز فهم الطالبات لأهمية الدفاع عن الوطن ودور القوات المسلحة في حماية البلاد.

هذا وقد ثمن "ترابيس" جهود الدولة لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب المصري، وخاصة الطالبات، لما لهذا البرنامج من العديد من الفوائد، التي من بينها: تعزيز القيم الاجتماعية من خلال تشكيل شخصية المواطن الصالح، الذي يتحمل المسؤولية ويساهم في تطوير المجتمع، زيادة الوعي السياسي، و تعريف الطالبات بدورهن في الحياة العامة والمشاركة في العملية السياسية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية: من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية والتطوع، مما يعزز ثقافة العطاء والمساهمة في حل المشكلات الوطنية، فضلا عن غرس قيم الولاء والانتماء و تعميق حب الوطن من خلال تعريف الطالبات بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وكذا تنمية الوعي بالقيم الوطنية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتعليم أسس المواطنة الصالحة.