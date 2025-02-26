اليوم السابع
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تعرف على مواعيد زيارة دير الأنبا يحنس فى الصوم الكبير

الأربعاء، 26 فبراير 2025 07:00 ص
تعرف على مواعيد زيارة دير الأنبا يحنس فى الصوم الكبير دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين
كتبت – بتول عصام

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أثناء فترة الصوم الكبير، تبدأ العديد من الأديرة القبطية إعلان مواعيد الزيارة خلال فترة الصوم الأربعيني المقدس، إذ يحرص الأقباط إلى زيارة الأديرة لأخذ البركة.

وفى هذا السياق، أعلن دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين عن عدم استقبال الزوار والرحلات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع طوال فترة الصوم الكبير، بينما يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد.

كما أوضح الدير أنه سيغلق أبوابه تمامًا ابتداءً من يوم سبت لعازر الموافق 12 أبريل 2025 وحتى يوم الثلاثاء 22 أبريل (اليوم التالي لشم النسيم)، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي استثناءات خلال هذه الفترة، وذلك لضمان أجواء الصلاة والتأمل للرهبان.

جدير بالذكر أن الكنيسة، تواصل الصوم الكبير، ويمتد لمدة 55 يومًا، كما تحتفل الكنيسة بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، إذ يعتبر الصوم الأربعيني المقدس أطول فترة صوم في الكنيسة الأرثوذكسية.







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