اليوم السابع
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اللواء محمد إبراهيم الدويرى: الانقسام الفلسطينى هو النكبة الأكبر فى تاريخ فلسطين

الأربعاء، 26 فبراير 2025 12:58 م
اللواء محمد إبراهيم الدويرى: الانقسام الفلسطينى هو النكبة الأكبر فى تاريخ فلسطين مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
بيشوى رمزى

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قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التجارب السابقة فيما يتعلق بإعادة الإعمار اثبتت أن السوابق التاريخية أظهرت إمكانية الإعمار في وجود السكان، بينما يبقى الأمر الثاني مرتبطا بأن اللجوء والنزوح من شأنها زعزعة الاستقرار.

وأضاف، خلال مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مقترحات تهجير سكان غزة، هي جزء من المخططات المشبوهة، والتي تهدف في الأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الدويري أن المنطقة العربية، وليس فقط القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أصعب لحظاتها التاريخية، في ضوء التداعيات المترتبة على تصفية القضية الفلسطينية على الأمن القومي العربي، وهو ما يتطلب وقفة عربية جادة لمواجهة المخططات المشبوهة.

وأشار الدويري إلى نكبات فلسطين، موضحا أن الأولى كانت في عام 1948، والثانية في 1967، ولكن الأخطر كانت في يوليو 2007، اثر الانقسام الفلسطيني والذي اسفر عما آلت اليه الأمور اليوم، والذي يفتح الباب أمام نكبة جديدة.







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القضية الفلسطينية

اللواء محمد إبراهيم الدويري

مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط






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