الأمين العام المساعد للجامعة العربية يبحث مع مندوب فلسطين مستجدات القضية الفلسطينية

كتب بيشوى رمزى

بحث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد منزلاوى، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة، مع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، مستجدات القضية الفلسطينية.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم، بأن اللقاء تمحور حول تحركات الجامعة العربية على الصعيد الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وخاصةٌ دور قطاع الشؤون السياسية والتعاون الدولي من خلال منتديات التعاون العربية الدولية والتعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.