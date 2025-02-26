استمرار القياسات البدنية لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بشمال سيناء

العريش ـ محمد حسين

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ممثلة في إدارة الرياضة، تنفيذ القياسات البدنية لدوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، والتي تُجرى في إدارة شباب بئر العبد، بهدف تقييم قدرات المشاركين في القوة، السرعة والتحمل العضلي.

وتهدف هذه القياسات إلى اكتشاف العناصر الأكثر تميزًا بدنيًا، وتشجيعهم على تطوير لياقتهم البدنية وتحفيز أسرهم على الاهتمام بالنشاط الرياضي. كما سيتم تكريم أصحاب أفضل النتائج على مستوى المحافظة في كل مرحلة سنية، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة تحسين مستواهم البدني.

يُشرف على تنفيذ القياسات مدربو مركز تدريب اللياقة البدنية بشمال سيناء، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الثقافة الرياضية وتعزيز مستوى اللياقة البدنية بين مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في بناء جيل أكثر صحة ونشاطًا.

كما اختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ممثلة في إدارة تنمية النشء، فعاليات النسخة الثامنة من البرنامج القومي "سفراء ضد الفساد"، والذي يهدف إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية بين النشء.

أقيمت الفعاليات بمركز شباب مدينة العريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبإشراف إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

حضر الختام خالد رجائي، نائبًا عن مدير عام المديرية، وعبد المقصود رمضان، مدير إدارة تنمية النشء.

تضمن البرنامج التدريبي محاور أساسية تتعلق بمكافحة الفساد، أبرزها مواجهة الغش، التصدي للشائعات، نبذ العنف، محاربة التحرش، تعزيز الأمن السيبراني، ترسيخ المسؤولية المجتمعية، الحفاظ على الملكية العامة، وعدم التمييز، وذلك تمهيدًا لإطلاق مبادرات توعوية مستقبلية ضمن البرنامج.

ويهدف البرنامج إلى رفع وعي النشء بمخاطر الفساد، وتعزيز ثقافة المساءلة والمواطنة الإيجابية، وتحفيز الشباب على المساهمة في بناء مجتمع يسوده العدل والشفافية، في إطار دعم الدولة المصرية لمسيرة التنمية المستدامة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.

